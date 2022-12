Mit "I Wanna Dance With Somebody" kommt das musikalische Biopic über verstorbene Musiklegende Whitney Houston am 22. Dezember ins Kino.

WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY feiert die unvergleichliche Whitney Houston auf eindringliche und triumphale Weise. Kasi Lemmons führte Regie, nach einem Drehbuch des Oscar®-nominierten Anthony McCarten, produziert von dem legendären Musik-Executive Clive Davis und mit der BAFTA®-Preisträgerin Naomi Ackie in der Hauptrolle. Ohne jede Tabus portraitiert der Film die komplexe und vielschichtige Frau hinter "The Voice". Von ihren Anfängen als Chormädchen in New Jersey bis hin zu einer der erfolgreichsten und am häufigsten ausgezeichneten Sängerinnen und Künstlerinnen aller Zeiten, wird das Publikum mitgenommen auf eine inspirierende, ergreifende - und sehr emotionale - Reise durch Houstons bahnbrechende Karriere und ihr Leben. Mit atemberaubenden Auftritten und einem Soundtrack, der die beliebtesten Hits der Ikone beinhaltet. Don't you wanna dance?

Kasi Lemmons ("Harriet - Der Weg in die Freiheit", "Talk to Me") führte bei WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY Regie, nach einem Drehbuch von Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody", "Die zwei Päpste"). Produzenten sind Denis O'Sullivan, Jeff Kalligheri, Anthony McCarten, Pat Houston, Clive Davis, Larry Mestel, Molly Smith, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill, Matt Jackson, Christina Papagjika und Matthew Solloway. Executive Producers sind Naomi Ackie, Kasi Lemmons, William Earon, Marina Cappi, Erika Hampson, Josh Crook, Rachel Smith, Seth Spector, Dennis Casali, Janice Beard, Tanner Beard, Lexie Beard, Matthew Gallagher, Jane Bergere, Stella Meghie und Mackenzie O'Connell. Die Hauptrollen spielen Naomi Ackie ("Lady Macbeth", "Star Wars - Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers"), Stanley Tucci ("Supernova", "Kindeswohl"), Ashton Sanders ("The Equalizer 2", "Moonlight"), Tamara Tunie ("A Journal for Jordan", "Flight"), Nafessa Williams ("Black and Blue") und Clarke Peters ("Harriet - Der Weg in die Freiheit", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Filmstart ist am 22. Dezember 2022.

Filminfos: https://www.sonypictures.at/filme/i-wanna-dance-somebody

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 10 x 2 Kinotickets für den Film "I Wanna Dance With Somebody" (Vorstellung und Kino nach Wahl).

Über die SN-Card