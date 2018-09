Neues von Michael Mittermeier

"LUCKY PUNCH - Die Todes-Wuchtl schlägt zurück" heißt das neue Programm von Michael Mittermeier - zu sehen am Dienstag, 23. Oktober, um 20 Uhr in der Salzburgarena.

Inhalt: Es geht in die beinharte Vorbereitung für den Comedykampf des Jahrhunderts! In der rechten Ecke als Herausforderer: der Komiker. In der linken Ecke der Favorit: die Absurdität des Alltags und ihre großen Brüder. Michael Mittermeier, der bayerische Karate Kid der Stand Up Comedy, fightet wie man ihn kennt und liebt: Schweben wie Bruce Lee und stechen wie Biene Maja. Aber vor dem Showdown kommt das Kräftemessen und entsprechend wird in dieser Sparringsrunde kühn ausprobiert und die Taktik geschärft. Ein Mann, ein Mikro, keine Regeln. Ring frei für klassische Stand Up Comedy. Mit Anzug und Style. Ehrlich, hart und ohne Mundschutz. Ein furioses K.O. in 90 Minuten.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Tickets sind bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenbanken, im SN-Foyer bei Vorlage der SN-Card und online hier erhältlich.

Mehr Infos: www.hoanzl.at

