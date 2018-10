Nur im Irrenhaus sind wir noch frei

Friedrich Dürrenmatts Farce "Die Physiker" ist ab 4. November in einer Inszenierung von Peter Raffalt im Schauspielhaus Salzburg zu sehen.

Im Sanatorium "Les Cerisiers" wurden zwei Krankenschwestern ermordet. Die Täter - Insassen des Irrenhauses - gelten eigentlich als harmlose Verrückte; sie halten sich für Einstein und Newton. Bei ihnen scheint der Physiker Möbius in guter Gesellschaft, denn er hat sich in die Sicherheit der Anstalt geflüchtet aus Sorge, seine wissenschaftliche Entdeckung könnte in den falschen Händen fatale Folgen haben. Doch dass er bei seinen "berühmten Kollegen" keineswegs in Sicherheit ist, bemerkt er zu spät. Dürrenmatts Farce ist nicht nur ein skurril witziges Theaterstück, es warnt auch vor den Konsequenzen der technischen Errungenschaften für die Menschheit und plädiert an die Verantwortung der Wissenschaft. Regie führt Peter Raffalt, der mit seiner Inszenierung von Felix Mitterers "Jägerstätter" im vergangenen Herbst für Begeisterung beim Publikum sorgte.

Ab 8. November 2018 ist "Hölle, Hölle, Hölle" für vier Aufführungen im Studio zu Gast. Die transmediale Tanz- & Musikperformance basiert auf Jean-Paul Sartres "Geschlossene Gesellschaft". Das Projekt des jungen Salzburger Regisseurs Ben Pascal klammert die ursprüngliche Darstellung des Sprechtheaters bewusst aus, um die Rolle der Sprache in die Genres Tanz, Musik und Projektion zu übertragen.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - gültig für die Vorstellung von "Die Physiker" am Dienstag, 13. November 2018, um 19.30 Uhr.

Infos & Kartenbuchung:

Schauspielhaus Salzburg

Erzabt-Klotz-Str. 22

5020 Salzburg

Mail: office@schauspielhaus-salzburg.at

Telefon: +43 662 / 8085-85

www.schauspielhaus-salzburg.at

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN