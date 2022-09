Nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt verschwimmen für Omar Sarsam manchmal die Grenzen dazwischen. Vollgepackt mit Besonderheiten aus beiden Welten ist er jedenfalls. Und reif für die "Sonderklasse". Mehr darüber verrät er uns in seinem neuen gleichnamigen Soloprogramm - live zu erleben am 18. und 19. Oktober!

Nicht Alles in Corona-Zeiten war schrecklich. Nicht einmal in den Spitälern - zumindest wenn man in all dem Leid auch etwas Positives entdecken konnte. Wenn man nun Arzt und Kabarettist ist, so waren die letzten Monate gleich in vielerlei Hinsicht eine herausfordernde Zeit. Nichtsdestotrotz, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat Omar Sarsam mit seinem neuen Programm "Sonderklasse" eine äußerst unterhaltsame und witzige Zusammenfassung dieser Zeit geschaffen.

Omar Sarsam - Sonderklasse

Dienstag, 18. Oktober, 20 Uhr, Kulturzentrum Hallwang

Mittwoch, 19. Oktober, 20 Uhr, Salzberghalle Hallein



