Innovative Musikprojekte Salzburg holen Bertolt Brecht und Gottfried von Einem für ein Chor-Orchesterkonzert am 26. Oktober zurück in die Festspielstadt.

Orchesterkonzert in der Kollegienkirche.

Gottfried von Einems Stundenlied wurde 1959 in Hamburg uraufgeführt. Der Text des Stundenliedes ist die Frucht der Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, u. a. mit Textzeilen aus Brechts "Mutter Courage", eine Art Passionstext, zeitlos aktuell.

Martin Torp verwendet in seinen Sinfonien eine tonale Sprache. Ein klarer formaler Aufbau und Anleihen am musikalischen Impressionismus und eine kantable Polyphonie zeichnen diese Sinfonie aus. In der 3. Sinfonie liegt jedem Satz eine Grundfarbe (Rot, Blau, Gelb, Grün) zugrunde. Der Komponist bezeichnet Farben als eine Quelle der Inspiration. Er wird bei diesem Konzert anwesend sein.

Mehr Infos: www.imp-salzburg-concerts.at

Chor- Orchesterkonzert

Donnerstag, 26. Oktober 2023, 19 Uhr

Kollegienkirche Salzburg

Leitung: Hans-Josef Knaust

Gottfried von Einem "Das Stundenlied" op.26

Martin Torp Sinfonie Nr. 3 (Sinfonie der Farben, Uraufführung)

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf.

Kartenpreise: 35 Euro, 25 Euro und 15 Euro.

Kartenbestellung:

Im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum (Theatergasse 2, 5020 Salzburg)

Online-Buchung

Kartentelefon: +43 664 / 9321 2467

oder per E-Mail: office@imp-salzburg-concerts.at