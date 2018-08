Orgelkonzert Oliver Latry

Eine besondere Ehre und Freude ist es für die Kulturwerkstatt Oberalm, Monsieur Olivier Latry, den berühmten Organisten der Notre-Dame-Paris, am 7. September in der Pfarrkirche begrüßen zu dürfen.

Einer der berühmtesten Organisten der Welt und Star der Orgelmusikszene aus Paris wird sensationellerweise einen Soloabend am Freitag, 7. September, in der Pfarrkirche Oberalm spielen (Beginn: 19.30 Uhr).

Seine französische Elegance, die atemberaubende Virtuosität und seine hohe Improvisationskunst an der Orgel versetzen das Publikum in Erstaunen. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von W. A. Mozart, J. S. Bach, C. Franck, J. Alain. Zusätzlich können die Besucher Latry über eine Videowall betrachten.



SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 18 Euro statt 20 Euro im Vorverkauf bzw. um nur 20 Euro statt 22 Euro an der Abendkassa.



Vorverkaufsstellen: Gemeinde Oberalm (Tel.: +43 6245 / 8073510), Raika Oberalm, Bücherei Oberalm.



Infos: www.kultur-werkstatt.at



Quelle: SN