Orig. "SALZBURGER ADVENT": Das Adventsingen in der Kirche St. Andrä

Das berührende und stimmungsvolle Adventsingen mit dem neuen Programm 2023 "Bald ist heilige Nacht!" bietet zahlreiche neue Glanzlichter. 15 Aufführungen finden vom 2. bis 17. Dezember 2023 in der Kirche St. Andrä am Mirabellplatz statt.

Umrahmt vom einzigartigen sakralen Raum der Stadtpfarrkirche St. Andrä am Mirabellplatz stimmen Sie über 100 Mitwirkende, darunter Musik - und Gesangsensembles, das Kindertheaterensemble und Johann Pötzelsberger, die Stimme des "Salzburger Advent", auf Weihnachten ein.

Das neue Programm "Bald ist Heilige Nacht!" soll durch Innigkeit, Schlichtheit und Originalität an Weihnachten von Früher, an die Weihnachten unserer Kindheit erinnern.

Die alte Volkslied Textzeile "...bald ist Heilige Nacht" setzt sich im Lied fort mit den Worten "Chor der Engel erwacht!". Dieses Erwachen der weihnachtlichen Engel stellen wir in den Mittelpunkt unserer diesjährigen adventlichen Feierstunde. Und wie diese Engel, versuchen auch wir mit unserem neuen Programm 2023 vor allem die Herzen unserer Besucher mit Zuwendung, Hoffnung und Freude zu erfüllen

Neues Programm 2023 "Bald ist heilige Nacht!

Orig. "Salzburger Advent" St. Andrä Kirche (Mirabellplatz)

Datum Uhrzeit Samstag, 02. Dezember 2023 um 16.00 (Premiere) und 18.30 Uhr Sonntag, 03. Dezember 2023 um 16.00 Uhr und 18:30 Uhr Freitag, 08. Dezember 2023 um 16.00 Uhr und 18:30 Uhr Samstag, 09. Dezember 2023 um 16.00 und 18.30 Uhr Sonntag, 10. Dezember 2023 um 16.00 und 18.30 Uhr Freitag, 15. Dezember 2023 um 18.30 Uhr Samstag, 16. Dezember 2023 um 16.00 und 18.30 Uhr Sonntag, 17. Dezember 2023 um 16.00 und 18.30 Uhr

Infos & alle Termine: www.salzburgeradvent.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen speziellen Sonderrabatt auf die Karten im Vorverkauf (gültig auf alle Termine und Kategorien).

Kartenbestellungen mit dem Stichwort "SN-Card" - ausschließlich über das Büro des Orig. Salzburger Advents unter +43 662 / 62 91 92 oder per E-Mail an holzmann@salzburgeradvent.at