Philharmonie Salzburg startet in die Saison

Den Auftakt macht ein Quartett jenseits enger Genregrenzen, die Vienna Clarinet Connection. Ganz besonders freut sich Elisabeth Fuchs auf ein mitreißendes Konzert am 7. November 2018 zwischen Mozart und Zeitgenössischem. So haben sie die Tuba noch nie gehört: Der sympathische Münchner Andreas Martin Hofmeir gilt als einer der besten Instrumentalisten und hat durch seine Virtuosität die Herzen der Klassikwelt längst erobert, meist barfuß. Am 16. Jänner 2019 spielt er mit der Philharmonie das Tubakonzert von Ralph Vaughan Williams.

Die junge Salzburger Cellistin Julia Hagen gilt als großes Nachwuchstalent und wird am 6. März 2019 Elgars Cellokonzert interpretieren.

Ganz besonders freut sich Fuchs auf den Abend am 5. Juni 2019: "Mir geht die Musik Gustav Mahlers unter die Haut. Sie ist so intensiv und voller Extreme. Ich denke so war auch sein Leben. Davor spielen wir ,Silentium' von Arvo Pärt, einem der bedeutendsten lebenden Komponisten Neuer Musik. Durch sein Werk wird die Verbindung von Ästhetik, Ethik und Spiritualität erlebbar."

Vienna Clarinet Connection

7. November 2018

Andreas Martin Hofmeir

16. Januar 2019

Julia Hagen spielt Elgar

6. März 2019

Mahler & Pärt

5. Juni 2019

