Am 11. November 2018 ist mit "Pocket Radio - A Burlesque Fantasy" die erste Burlesque-Show Salzburgs im Foyer des Schauspielhauses zu sehen. Ein einmaliges Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Seit vergangener Saison verspricht die Sonderbar Theater im gemütlichen Ambiente. Die dritte Spielstätte im Foyer des Schauspielhauses Salzburg wurde nicht zuletzt durch die beiden Produktionen "Adam Schaf hat Angst" von Georg Kreisler und "Der Kontrabass" von Patrick Süskind zu einem Publikumserfolg. In der neuen Saison erwartet das Publikum mit "Pocket Radio" nun ein komplett neues Theatererlebnis.

Die Salzburger Tänzerin Jasmin Rituper hat sich in ihren Jahren in New York insbesondere auf das Genre des Burlesque-Tanzes spezialisiert und bringt diesen nun nach Hause. Rituper tanzt durch die Zeiten und Musikstile: von Debussy über Marilyn Monroe bis hin zu Beyoncé. Begleitet wird sie dabei von Pianist Fabio Buccafusco und dem Gesangstrio "The Blubirds" (Bina Blumencron, Larissa Enzi und Vera Pienz). Dieser Abend im Schauspielhaus Salzburg verspricht Erotik, Unterhaltung und ein Erlebnis für die Sinne - jetzt Karten sichern!

Alle Termine sowie Infos zum Stück finden Sie unter:

www.schauspielhaus-salzburg.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - gültig für die Vorstellung von "Pocket Radio" am Freitag, 16. November 2018, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus Salzburg.

Kartenbuchung:

office@schauspielhaus-salzburg.at

oder telefonisch unter +43 662 / 8085-85



