Poesie-Nacht im Literaturhaus

Lyrik boomt! 2023 sind bemerkenswerte Gedichtbände erschienen, so viele, dass zusätzlich zur Poesie-Nacht im Frühjahr eine herbstliche Poesie-Nacht am Freitag, dem 1. Dezember, im Literaturhaus stattfindet. Zwei Autorinnen und zwei Autoren aus Österreich und Deutschland lesen, Florian Podgoreanu spielt Piano.

In ihrem neuen Band "Mehr Frauen als Antworten" nimmt Margret Kreidl Erinnerungen, Träume, Schlagzeilen und Wetterberichte zum Anlass und als Material für ihre Gedichte - samt Fußnoten. In den neuen Gedichten von Michael Lentz geht es buchstäblich um alles - von A bis Z, von der Kindheit bis zum Tod. Nasima Sophia Razizadeh ist mit dem H.-C.-Artmann-Stipendium 2023 der Stadt Salzburg ausgezeichnet worden. Zum Ende ihrer Salzburger Zeit als Writer in Residence tritt die deutsche Autorin im Literaturhaus auf, um Gedichte zu lesen und ihr gerade erschienenes erstes Buch "Sprache und Meer" vorzustellen. Außerdem präsentiert Raoul Schrott sein neues Buch "Inventur des Sommers. Über das Abwesende", das in der Kritik von Karl-Markus Gauß mit dem Prädikat "Weltklasse" ausgezeichnet wird. In seinen formensprengenden Gedichten erkundet der österreichische Autor, wie sehr Denken, Handeln und Fühlen vom Absenten geprägt sind.

