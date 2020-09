Programm-Highlights im Schauspielhaus

Der September und Oktober bietet große Literatur und viel zu Lachen - das sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Würden Sie einem geliebten Menschen eine Ihrer Nieren spenden? Genau diese Frage stellt sich Arnold in der Erfolgskomödie "Die Niere". Er könnte den edlen Retter spielen und seiner erkrankten Frau das Leben retten, doch er sieht sich nicht so ganz in dieser Rolle - seine Gesundheit liegt ihm dann doch zu sehr am Herzen. Das ist der Stoff aus dem wirklich gute Komödien sind. Ein Stück Weltliteratur ist mit Irmgard Lübkes Inszenierung von "Der große Gatsby" zu sehen. Fitzgeralds Sittenbild der Zwanziger Jahre zeigt die High Society von New York, die sich trotz des vergangenen Krieges, der Wirtschaftskrise und der Prohibition nicht davon abhalten lässt, die Nächte feucht-fröhlich durchzutanzen. Und natürlich sind die besten Parties jene von Jay Gatsby! Aber wirklich nahe zu kommen scheint dem mysteriösen Millionär niemand. Einzig Nick Carraway schafft es sein Vertrauen zu gewinnen und wird so hineingezogen in einen Strudel aus Liebe, Betrug und Skandalen.

In der allseits beliebten Sonderbar nimmt Sie das Ensemble des Schauspielhaus Salzburg ab 11. Oktober 2020 mit auf eine Zeitreise. Die Pioniere des österreichischen Kabaretts liefern Stoff für einen heiteren und nostalgischen Theaterabend mit einer modernen Note. Fahren Sie mit Helmut Qualtingers Herrn Travnicek auf Urlaub, amüsieren Sie sich über die berühmten Doppelconférencen von Karl Farkas und Ernst Waldbrunn und lauschen Sie den schönsten Wiener Liedern. In Kooperation mit dem Literaturhaus Salzburg wird der bekannte Salzburger Autor Karl-Markus Gauß aus "Die unaufhörliche Wanderung" lesen. In seinem neuen Buch besticht der österreichische Intellektuelle als eigensinniger Aufklärer, als Meister vieler Genres und eleganter Stilist.

