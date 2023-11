Stiftung Mozarteum: "Faschings-Lustbarkeiten"

Das Konzert "Faschings-Lustbarkeiten" eröffnet am 9. November die Karneval- und Ballsaison mit musikalischen Kostproben aus alter und neuer Zeit, verknüpft mit unterhaltsamen Anekdoten aus der Korrespondenz der Mozarts.

Die gesamte Familie tanzte nächtelang zur Faschingszeit, worüber ihr Briefverkehr lebhaft Aufschluss gibt. Schauspieler Stefan Wilkening liest aus diesen Familienbriefen, die die Faschingsbräuche der Zeit in Salzburg, Wien, Paris, Mailand und Venedig beleuchten. Das Oberton String Octet begleitet u. a. mit Mozarts Ouvertüre aus "Le nozze di Figaro" und "Ein musikalischer Spaß" sowie Tangos von Piazzolla.

Sie gehören zu den vielseitigsten aufstrebenden Musikern ihrer Generation: der Salzburger Geiger Benjamin Herzl, der von der Kritik für seine "virtuose Perfektion" und seine "tiefe und hohe Musikalität" gelobt wird, und der vom Classica-Magazin als "Pianist mit magnetischer Präsenz" gepriesene Franzose Ingmar Lazar. Neben Mozarts Violinsonate KV 378 stellen die beiden Künstler Werke von Debussy und Franck, die als die bedeutendsten französischen Violinsonaten de fin de siècle gelten, in den Mittelpunkt ihres Duo-Programms - zu hören am 23. November.

Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Mo.-Fr.: 10. bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

Tickets@Mozarteum.at

www.mozarteum.at