Die Mozartwoche zelebriert den Geburtstag des großen Komponisten im Jänner und holt dafür die besten Mozart-Interpreten unserer Zeit an die Salzach.

Mozarts Œuvre ist für Intendant Rolando Villazón strahlender Mittelpunkt, wird aber mit Werken weiterer Komponisten verwoben.

2024 betritt Antonio Salieri die Bühne, dessen legendenumwobene Beziehung zu Mozart in Konzerten, Oper, Schauspiel und Film beleuchtet wird. Darunter ist Shaffers Theaterstück "Amadeus" am Landestheater; Miloš Formans gleichnamige oscargekrönte Verfilmung wird im Mozartkino gezeigt und Rimski-Korsakows Oper "Mozart und Salieri" entsteht als kunstvolles Puppenspiel mit Livemusikbegleitung am Marionettentheater.

Die Mozartwoche bringt wiederum Konzertgenuss vom Feinsten: So sind die Wiener Philharmoniker dreimal bei der Mozartwoche zu erleben - einmal mit Mozartwoche vom 24.Jänner bis 4. Februar 2024 in Salzburg den Klassik-Stars Joana Mallwitz und Igor Levit, beim zweiten Konzert unter Lahav Shani spielt Ausnahmeviolinistin Anne-Sophie Mutter, und beim dritten Konzert mit Andrés Orozco-Estrada wird Cello-Virtuosin Sol Gabetta zu hören sein.

Den erlesenen Künstler-Reigen komplettieren u. a. Emmanuel Pahud, Isabelle Faust, Antoine Tamestit, Jean-Guihen Queyras, Kristian Bezuidenhout oder Avi Avital sowie Ensembles und Orchester wie das Danish Chamber Orchestra mit Ádám Fischer, das Chamber Orchestra of Europe mit Kirill Gerstein, das Kammerorchester Basel unter Giovanni Antonini mit Sabine Meyer, das Baborak Ensemble und das Hagen Quartett. Erst nachdem Antonio Salieri das Angebot ausgeschlagen hatte, erhielt Mozart den Auftrag. "La clemenza di Tito" wurde seine letzte große Oper. In einer halbszenischen Einrichtung von Rolando Villazón kommt die Oper auf die Bühne in der Felsenreitschule. Jordi Savall wird das gewaltige Werk erstmals dirigiere.

Termine:

25. Jänner um 19.30 Uhr, 28. Jänner um 15 Uhr & 2. Februar um 19.30 Uhr.

SN-Card-Vorteil:

Karten für die Mozartwoche eignen sich vortrefflich als Präsent unterm Weihnachtsbaum! SN-Card-Inhaber:innen erhalten 20% Rabatt auf die Karten von "La clemenza di Tito" in der Felsenreitschule - im Vorverkauf und nach Verfügbarkeit.



Kontakt und weitere Informationen:

Stiftung Mozarteum Salzburg

Theatergasse 2, 5020 Salzburg

Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 662 / 87 31 54

tickets@mozarteum.at

www.mozarteum.at