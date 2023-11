Mozarts Requiem & after work

Für die Stiftung Mozarteum ist es immer ein bewegender Moment, Mozarts Requiem KV 626 an seinem Todestag, am 5. Dezember aufzuführen.

Heuer, an seinem 232. Todestag, tritt das gewaltige Werk in den Dialog mit der "Musique funèbre" des polnischen Komponisten Witold Lutosławski, einer ergreifenden Trauermusik in Gedenken an seinen Kollegen Béla Bartók. Das Mozarteumorchester Salzburg spielt zusammen mit dem Bachchor Salzburg unter Louis Langrée, ihm zur Seite steht mit Sopranistin Emily Pogorelc, Mezzosopranistin Corinna Scheurle, Tenor Sunnyboy Dladla und Bass Ildebrando D'Arcangelo ein exzellentes Sänger-Ensemble auf der Bühne.

Die after work-Konzerte haben sich mittlerweile eine Fangemeinde erspielt. Mit ihrer lockeren Atmosphäre blicken sie über den "klassischen" Tellerrand hinaus und punkten mit ungewöhnlichen Besetzungen und packenden Crossover-Programmen. Mit "Seasons & Sensations" am 12. Dezember verflechten das Quartetto Chagall und Igor Zobin am Akkordeon Vivaldis "Vier Jahreszeiten" mit Piazzollas lateinamerikanischem Gegenstück "Las cuatro estaciones porteñas" zu einer spannenden Symbiose.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt für das Mozart-Requiem am Dienstag, 5. Dezember 2023 um 19.30 Uhr - auf die Karten im Vorverkauf (nach Verfügbarkeit).

