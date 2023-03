REBECCA - das Musical

Das Erfolgsmusical der Vereinigten Bühnen Wien jetzt im Raimund Theater. Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card rabattierte Karten im Vorverkauf und erleben Sie einen unvergesslichen Musicalabend der Weltklasse!

Wieder in Wien! Der weltbekannte Stoff, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert wurde und erst vor Kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der legendären Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung.

Die romantische Liebesgeschichte entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller und lässt das Publikum in eine Welt voller Intrigen und dunkler Überraschungen eintauchen. Atemberaubend inszeniert, mit prächtiger Ausstattung, ergreifenden Melodien, einem einzigartigen, großen Liveorchester und verblüffenden Spezialeffekten, ist REBECCA ein Musicalerlebnis der Extraklasse, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Es spielt das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herbert Pichler.

Veranstaltungsort:

Raimund Theater

Wallgasse 18-20

1060 Wien

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf für "Rebecca". Maximal vier Karten pro SN-Card buchbar in den verfügbaren Kategorien A-D.

Buchungen online unter sn.musicalvienna.at mit dem Rabattcode: SN2023.

Ebenso telefonisch bei der Wien-Ticket-Hotline unter 01 / 58885-111 und an allen VBW-Vorverkaufskassen.

Die SN-Card-Aktion ist nur bis 10. April 2023 buchbar.

Gültig für alle Vorstellungstermine im März, April, Mai und Juni 2023.

Weitere Infos finden Sie hier .