Reinhold Messner LIVE: Nanga Parbat

Im Jahr 2023 wird Reinhold Messner 79 Jahre alt. Er gehört zu den größten und bekanntesten Abenteurern und Bergsteigern unserer Zeit und gilt als begnadeter Geschichtenerzähler. In seiner neuen Live-Show "Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg" erzählt die Bergsteigerlegende am 5. Oktober im Congress Saalfelden offen und schonungslos von seinem Schicksalsberg.

Nanga Parbat - dieser Berg gilt unter Alpinisten als einer der anspruchsvollsten Achttausender und einer der am schwierigsten zu besteigenden Berge der Erde. Reinhold Messner erzählt von all den Alpinisten, die am Nanga Parbat Geschichte geschrieben haben - und von seiner eigenen Expedition von 1970, die in einer Tragödie endete.

Die beiden Brüder Reinhold und Günther Messner durchkletterten damals zum ersten Mal die gesamte, äußerst schwierige Rupal-Wand. Sie ist die höchste Steilwand der Erde. Nach Erreichen des Gipfels entschieden die beiden Bergsteigerbrüder, über die Diamir-Flanke auf der Westseite abzusteigen. Reinhold Messner beschreibt in bewegenden Worten die Geschehnisse am Berg und analysiert die tragischen Umstände, die zu Günthers Tod führten - und am Ende weltweit für Aufmerksamkeit sorgten. Acht Jahre später kehrt Messner noch einmal an seinen "Schicksalsberg" zurück. Ihm gelingt der erste Alleingang an einem Achttausender - von der Basis bis zum Gipfel. Diese Besteigung ist die Glanzleistung seines Lebens. Nach der Hölle hat er damit den Himmel auf seinem persönlichen Schicksalsberg berührt.

Untermalt mit einzigartigen Bildern und Filmaufnahmen rückt Messner live und authentisch den schicksalhaftesten Berg unserer Erde in den Fokus.

Erleben Sie den Menschen und Grenzgänger Reinhold Messner hautnah auf großer Bühne!

Reinhold Messner - Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg

Donnerstag, 05.10.2023

19.30 Uhr

Congress Saalfelden | Stadtplatz 2, 5760 Saalfelden

