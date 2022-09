Die erfolgreichste Tanzshow ist zurück! Die Show zum 25-jährigen Jubiläum katapultiert Riverdance ins 21. Jahrhundert und lässt am 8. März 2023 das Publikum die elementare Kraft ihrer Musik und Choreografie hautnah spüren.

Die Show erzählt bewegend vom facettenreichen Schicksal des irischen Volkes: von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr. Riverdance zeigt auch das Zusammenspiel und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Mit vollendeter Körperbeherrschung und in einem rasanten Tempo präsentieren die Tänzer eine spektakuläre Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilen wie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore Fans dürfen sich auf eine überarbeitete und modernisierte Version freuen: Innovative und spektakuläre Lichttechnik, aufwendige LED-Wände sowie neue Bühnen- und Kostümdesigns werden für ein einzigartiges Tanzspektakel sorgen.

Fun Fact: Die Besetzung der kommenden Tour besteht teilweise aus Tänzern und Musikern, die bei der ersten Aufführung 1995 noch gar nicht auf der Welt waren.

Zu erleben ist die grandiose Show in Salzburg am Mittwoch, 8. März 2023 in der Salzburgarena (20 Uhr).

Mehr Infos: www.cofo.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt für "Riverdance" auf die Karten im Vorverkauf.

Kartenreservierung bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.

