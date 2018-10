Der Kabarettist, Schauspieler und Moderator - vor allem bekannt durch die ORF-Sendung "Wir sind Kaiser" - hält nicht besonders viel von sich und tritt mit seinem ersten Soloprogramm "Allein" den Beweis an, dass das zu Recht so ist.

Palfrader erzählt, was ihn vom katholischen Klosterschüler zum Atheisten gemacht hat und warum ihm Religion - auch heute noch - trotzdem wichtig ist. Er weiß jetzt alles über sein Genmaterial, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und was das mit seiner Fanpost zu tun hat. Er führt Gespräche mit einem Krankenhauskeim, einem polnischen Anthropologen, einem Bettler, einem Partygast, seinem Urgroßvater und Gott. Über Schopenhauer, genetische Disposition, Integration, intelligentes Design, Bitcoin, Homöopathie, Feng-Shui, den freien Willen und warum Jamaika eines der wenigen Länder ist, welche noch nie einen Angriffskrieg geführt haben. Und warum Atheisten auch nicht so super sind.

Robert Palfrader - Allein

Mittwoch, 07.11.2018, 19.30 Uhr

K.U.L.T.

Brunnfeldstraße 2, 5322 Hof bei Salzburg

