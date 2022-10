Das berührende Adventsingen mit dem Jubiläumsprogramm 2022 "Alle Jahre wieder!" - 30 Jahre "Salzburger Advent" bietet zahlreiche neue Glanzlichter. 15 Aufführungen finden vom 26. November bis 11. Dezember in der Kirche St. Andrä am Mirabellplatz statt.

Seit 30 Jahren stimmt Sie Salzburgs wohl schönstes und innigstes Adventsingen auf ein ganz besonderes Fest ein. Umrahmt vom einzigartigen sakralen Raum der Stadtpfarrkirche St. Andrä am Mirabellplatz feiern über 100 Mitwirkende, darunter Musik- und Gesangsensembles, das Kindertheaterensemble und Johann Pötzelsberger, die Stimme des "Orig. Salzburger Advent", zusammen mit Ihnen unser 30-jähriges Jubiläum.

Die starken Gefühle in den adventlich gestimmten Familien, gelebte Traditionen und die so besonderen Erinnerungen an die Weihnachten unserer Kindheit prägen unser Jubiläumsprogramm 2022. Lassen Sie sich einstimmen auf das schönste Fest im Jahreskreis, kommen Sie in einer lauten und unruhigen Zeit bei uns zur Ruhe und finden Sie Ihren inneren Frieden.

Kommen Sie bei uns zur Ruhe und finden Sie den Frieden in einer hektischen Zeit!

Neues Programm 2022 "Alle Jahre wieder":

Samstag, 26. November 2022: um 16.00 (Premiere) und 18.30 Uhr

Sonntag, 27. November 2022: um 16.00 Uhr und 18:30 Uhr

Freitag, 02. Dezember 2022: um 18.30 Uhr

Samstag, 03. Dezember 2022: um 16.00 und 18.30 Uhr

Sonntag, 04. Dezember 2022: um 16.00 und 18.30 Uhr

Donnerstag, 08. Dezember 2022: um 16.00 Uhr

Freitag, 09. Dezember 2022: um 18.30 Uhr

Samstag, 10. Dezember 2022: um 16.00 und 18.30 Uhr

Sonntag, 11. Dezember 2022: um 16.00 und 18.30 Uhr



Ort: Andrä-Kirche (Mirabellplatz)

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten für die Karten im Vorverkauf einen speziellen Sonderrabatt (alle Termine & Kategorien):

Kategorie I: 48 Euro - mit SN-Card: 41,70 Euro

Kategorie II: 36 Euro - mit SN-Card: 31,30 Euro

Kategorie III: 26 Euro - mit SN-Card: 22,60 Euro



Kartenbestellungen mit dem Stichwort "SN Card" - nur über das Büro des "Salzburger Advents" - unter +43 662 / 629192 oder per E-Mail an diese Adresse: holzmann@salzburgeradvent.at

Mehr Infos unter: www.salzburgeradvent.at

