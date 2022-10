In diesem Jahr stehen die einzigartigen Salzburger Adventserenaden (26. November bis 17. Dezember) unter dem Motto "Wer klopfet an?". Erleben Sie ein stimmungsvolles Adventskonzert der besonderen Art im Gotischen Saal der Kirche St. Blasius: das Programm besteht aus Klassik, Volksmusik, Lesung, Advent- und Weihnachtsliedern.

Die Salzburger Adventserenaden, die vom 26. November bis zum 17. Dezember jeweils am Samstag und Sonntag (sowie am 8. Dezember) um 16 Uhr im Gotischen Saal der Kirche St. Blasius stattfinden, sind neben dem Adventsingen die älteste noch existierende Adventreihe in Salzburg und ein Fixpunkt im Salzburger Advent. Die Ausführenden sind Silvia Steiner-Span (Sopran), Aleksandra Zamojska (Sopran), Kerstin Turnheim (Mezzosopran), Margarita Ruprecht (Sprecherin) und Instrumentalsolisten.

Die Konzerte im Gotischen Saal / St. Blasius sind traditionell und modern - ein Advent für Jung und Alt! Die Auswahl der Werke mit Klassik, Volksmusik und Lesung ist besinnlich und humorvoll zusammengestellt. Der Gotische Saal fasziniert mit gemütlicher Atmosphäre und guter Akustik. Die heuer zum ersten Mal angebotenen Couchplätze sind bereits ausverkauft.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten die Karten um nur 34 Euro statt 38 Euro.

Gültig für maximal zwei Personen.

Verbilligtes Parken in den Altstadtgaragen (nur 4 Euro für 4 Stunden).

Infos und Tickets:

Konzertdirektion Nerat

Telefon: +43 662 / 43 68 70

www.adventserenaden.at

Über die SN-Card