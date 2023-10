Salzburger HirtenAdvent: "Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht"

Das Adventsingen in der musikalischen Tradition von Tobi und Tobias Reiser in der Universitätsaula Salzburg. Stimmen Sie sich mit diesem besonderen Stück im Dezember auf Weihnachten ein und sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf!

Inhalt: Der alte, blinde Hirte Simeon erzählt von seinem Traum, in dem er die Geburt Jesu mit all ihren Begleiterscheinungen voraussieht. Er wird von den anderen Hirten zunächst belächelt, bis ihnen ein seltsames Paar begegnet und unerklärbare Himmelserscheinungen geschehen …

Tobias Reiser hat in seinem ersten Stück ein besonderes Augenmerk auf die Herbergsuche, die Zweifel und den Traum Josefs und schließlich auf die menschliche Solidarität gelegt. Dass ausgerechnet ein Blinder zum Sehenden wird, weil er in das Innere der Menschen blicken kann, macht diese Geschichte besonders berührend und regt zum Nachdenken an.

Der Salzburger HirtenAdvent in der Universitätsaula zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen der traditionellen Musikform und bezaubert mit Volksmusik und

Hirtenkindern. Stimmen Sie sich mit diesem besonderen Stück auf Weihnachten ein!

Salzburger HirtenAdvent 2023

"Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht"

von Tobias Reiser in der Fassung von Josef Radauer

Termine 2023:

01. 12. (19 Uhr, Premiere)

02. 12. (18 Uhr)

03. 12. (11 Uhr)

07. 12. (19 Uhr)

08. 12. (15 Uhr)

09. 12. (18 Uhr)

10. 12. (11 & 15 Uhr)



Ort: Große Aula der Universität Salzburg

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die oben genannten Vorstellungstermine (ausgenommen Kinderkarten). Gültig für maximal zwei Karten pro SN-Card.

Solange der Vorrat reicht.

Kartenreservierung:

Tel.: +43 660 / 622 02 02

E-Mail: tickets@hirten-advent.at

Kontakt & weitere Infos:

Salzburger HirtenAdvent

info@hirtenadvent.at

www.hirtenadvent.at