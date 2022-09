Salzburger Rupertikirtag 2022

Zum 45. Mal geht das traditionelle Domkirchweihfest zu Ruperti auf den historischen Plätzen der Salzburger Altstadt über die Bühne. Besuchen Sie auch unseren SN-Stand am Domplatz und drehen Sie am Glücksrad - es warten tolle Preise auf Sie: jeder Dreh ist ein Gewinn!

Der Salzburger Rupertikirtag ist auch heuer wieder Fixpunkt im Veranstaltungskalender und beliebter Treffpunkt in der Altstadt. Die Vorfreude von Jung und Alt auf das urige Volksfest rund um den Ehrentag des lokalen Schutzpatrons Rupert ist groß. Fünf Tage vom 21. bis 25. September stehen die Plätze rund um den Dom im Zeichen von vielfältiger und lebendiger Brauchtumskultur mit purer Salzburger Authentizität.

Rupertikirtag 2022 wie damals

Nach pandemiebedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr sollte es auch heuer wieder ein Rupertikirtag wie damals werden. Jung und Alt können sich wie gewohnt auf den fünf Plätzen, Dom-, Kapitel-, Residenz-, Mozartplatz und Alter Markt bewegen und die Vielfalt der Salzburger Volkskultur sowie das einzigartige Jahrmarkttreiben fünf Tage lang in vollen Zügen genießen. Tracht, Brauchtum, Schaustellerei, Handwerkskunst, Musik und kulinarischer Genuss stehen beim beliebtesten Volksfest im Bundesland Salzburg wie jedes Jahr im Mittelpunkt. Es wird auch wieder das traditionelle Festzelt mit Bühne am Kapitelplatz aufgebaut werden, das Platz zum gemütlichen Beisammensitzen bietet.

Handwerkskunst am Alten Markt

Zahlreiche Handwerksstände am Rupertikirtag-Kunsthandwerksmarkt geben spannende Einblicke in die trendigen Handwerkstraditionen, die sich besonders durch Individualität und Nachhaltigkeit auszeichnen. Bereits zum 35. Mal wird unter anderem höchstes handwerkliches Können auf dem Gebiet der Papierschöpfer- und Buchdruckerkunst gezeigt. Der kunstvoll gestaltete "Kirtagsdruck" wird auch dieses Jahr wieder zum beliebten Erinnerungs- und Sammelobjekt für viele Besucher.

