Schnellste Hallenballsportart der Welt

Die Basketballunion Salzburg ist der größte und erfolgreichste Basketballverein des Bundeslandes und hofft auch diese Saison auf viele Fans!

Mit dem jüngsten Team in der 2. Basketball Bundesliga war die Saison bisher nicht ganz einfach und am Samstag, 10. März 2018 findet in der Sporthalle Alpenstraße das letzte Spiel im Grunddurchgang gegen die Villach Raiders statt (18.30 Uhr).

Am Samstag, 17. März, geht es für die Truppe rund um Headcoach Aaron Mitchell im Playdown gegen Basket2000 weiter (18.30 Uhr, Sporthalle Alpenstraße). Der Klassenerhalt ist hierbei das klare Ziel.

Spannung und Action sind bei den Spielen auf jeden Fall garantiert und speziell für Familien und Kids sind die Spiele ein willkommenes Abendprogramm.

Mehr Infos und Tickets unter WWW.BBU-SALZBURG.AT sowie unter WWW.FACEBOOK.COM/BBUSALZBURG

SN-Card-Vorteil

Während der gesamten Saison gilt ein 2- für-1-Vorteil auf die Tagestickets an der Abendkasse (das zweite bzw. das günstigere Ticket ist dabei gratis/Vorteil gilt nicht für VIP-Karten).

(SN)