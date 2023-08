"Wassermusik" erklingt auf der Seebühne

Ohne Wasser kein Leben - aber auch keine Musik! Das über die Grenzen und weltgereiste bekannte Salzburger Ensemble Paris Lodron weist humorvoll auf musikalischem Wege auf die Wasserproblematik hin. Es wird am 11. August auf der Seebühne Seeham unplugged gespielt.

Das Thema Wasser hat viele berühmte Komponisten in Klassik, Jazz und Pop inspiriert - ein Abend für Freunde der BRASSmusic mit Vocalsolistinnen!

Programmauszug:

Wassermusik/G.F. Händel, My heart will go on aus Titanic-/James Horner, Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen/Jaques Offenbach, I mag koa Wassa nit/Volksweise, Beyond the Sea/ Robbie Williams, West Side Story / Leonard Bernstein, Katzenduett / G. Rossini sowie fetziges, poppige und swingendes für Blechbläser der Extraklasse. Dem unvergesslichem Bandleader Bert Kaempfert wird zu seinem 100. Geburtstag die Ehre erwiesen. Dies mit den weltberühmten Werken Wonderland by Night, Strangers in the Night und dem wunderschönen Titel Love.

Termin: Freitag, 11. August 2023, 20 Uhr, Seebühne Seeham.

Einlass: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr

Vorverkaufspreis: 25 Euro / Abendkassapreis: 28 Euro

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil für das Konzert am 11. August 2023 (gültig auf die ersten 20 x 2 Tickets). Solange der Vorrat reicht.

Reservierungen mit Angabe Ihrer SN-Card-Nummer an: karin.lassacher@sn.at

Mehr Infos: www.seebuehneseeham.at