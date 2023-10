Sinfoniekonzert im Haus für Mozart

Nach dem fulminanten Einstand des Sinfonieorchesters der Universität Mozarteum im Haus für Mozart im Oktober 2022 kehrt der juvenile Klangkörper unter seinem künstlerischen Leiter Ion Marin in großer Besetzung am 24. Oktober 2023 in das Kleine Festspielhaus zurück.

BILD: SN/ELSA OKAZAKI Sinfoniekonzert mit Ion Marin im Haus für Mozart.

Zu Beginn des Programms erklingt das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms op. 102. Seit Vivaldi schuf kein Komponist mehr ein Werk dieser Kombination. In der spätromantischen Ausprägung führen die beiden Streichinstrumente einen intensiven Dialog mit dem Orchesterapparat.

Der zweite Teil des Abends wird mit Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 1 in D-Dur begangen. Die typisch Mahler'sche Musiksprache, emotional und extrem, wird bereits in seinem frühen sinfonischen Werk hör- und erlebbar. Sinfoniekonzert: Dienstag, 24. Oktober 2023, 19.30 Uhr, Haus für Mozart, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

