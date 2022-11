Am Sonntag, dem 6. November, organisieren Personal Fitness und die "Salzburger Nachrichten" wieder den SN-Skitag aufs Kitzsteinhorn: Mit der SN-Card gibt's den ersten Pistenspaß auf 3000 Metern zum Sondertarif um nur 32 Euro. Freuen Sie sich außerdem auf Gratistest der brandneuen Skimodelle von Atomic, Salomon etc.!

Am 7. Oktober ist der Herbstskibetrieb im oberen Gletscherbereich gestartet. Ski ALPIN CARD und SuperSkiCard Premium sind seit 8. Oktober gültig. Im Winter bietet das Kitzsteinhorn sowohl auf als auch abseits der Piste alles, was die Herzen von kleinen wie großen Wintersportbegeisterten und Naturliebhabern höherschlagen lässt: weite Gletscherhänge, Top-Freeride-Spots, Skitouren-Routen, Weltklasse-Snowparks u. v. m

Das Wochenende von 4. bis 6. November 2022 hält am Kitzsteinhorn und in Kaprun zahlreiche spannende Programmpunkte bereit: Los geht's mit dem Freeride-Filmfestival am 4. November. Hier werden fünf Ski- und Snowboardfilme gezeigt. Am 5. November steht der exklusive SnowTime Expert Talk mit Aksel Lund Svindal auf dem Plan. Übers ganze Wochenende können Interessierte die Ski- und Snowboardmodelle der kommenden Wintersaison kostenlos testen; vertreten sind namhafte Marken wie Atomic, Salomon und Nitro.

Außerdem haben Fortgeschrittene die Möglichkeit, bei Ski- & Snowboard-Workshops ihr aktuelles Fahrkönnen von Experten analysieren und sich Optimierungstipps zur Technik geben zu lassen. Für Trittsichere geht's am Samstag und Sonntag bei der geführten Gipfeltour "Mein erster 3.000er" seilgesichert von der Gipfelstation zum Gipfel des Kitzsteinhorn auf 3203 Meter. Am 5. November können Freeskier und Snowboarder beim Freestyle-Contest "Cash4Tricks" für gelungene Tricks bares Geld kassieren. Und wer an einem der drei SnowTime-Tage insgesamt 3029 Höhenmeter über skiline.cc am Kitzsteinhorn sammelt, nimmt automatisch am Gewinnspiel "Kitzsteinhorn SnowTime Cup" teil.

Die SN organisieren am Sonntag, dem 6. November, wieder den traditionellen SN-Skitag auf dem Kitzsteinhorn:

Tageskarte zum SN-Card- Vorteilspreis von nur 32 Euro; einfach SN-Card an der Seilbahnkassa vorweisen (pro SN-Card nur eine Ermäßigung - nicht auf eine andere Person übertragbar)

Gratistest der neuen Skimodelle 2022/23 von Atomic, Salomon u. a. (bitte Lichtbildausweis mitnehmen)

