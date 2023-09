"Die Einladung" im Schauspielhaus Salzburg

Familie und andere Katastrophen - Florian Scheibes flotte Komödie lässt nicht nur erfahrene Eltern schmunzeln. Das Stück "Die Einladung" feiert am 9. September 2023 seine Premiere im Schauspielhaus Salzburg.

Gemeinsam durchlebte Schwangerschaften, Kleinkinderturnen, Schulbeginn und Elternabende: Die jungen Eltern von Lotte und Laura haben zusammen schon einiges durchgemacht, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten - zumindest, was die Grundsätze der Erziehungsarbeit angeht. Während Lauras Eltern in ihrer Tochter schon die nächste Tennisweltmeisterin sehen, Leistung in den Vordergrund stellen und überlegen, ihre Tochter nächstes Jahr zum Chinesischunterricht zu schicken, sind Lottes Eltern Vertreter von Waldorfschule, biodynamischer Ernährung und eingeschränkten Handyzeiten. Jetzt, am zehnten Geburtstag von Laura, ist der schlimmste Fall eingetreten: Sie hat ihre beste Freundin Lotte nicht eingeladen. Die ratlosen Eltern treffen sich zur Krisensitzung. Man will vernünftig miteinander reden, schließlich kennt man sich seit Jahren! Doch nach und nach zeigen sich Risse in der sorgfältig über Jahre hinweg errichteten Fassade und unter der Oberfläche schwelende Unstimmigkeiten kommen ans Licht - reicht die gemeinsame Vergangenheit aus, um den Vertrauensbruch zu kitten?

SN-Card-Vorteile:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Die Einladung" am Montag, 25. September 2023 um 19.30 Uhr.

Außerdem erhalten Sie 10% Dauerrabatt - gültig für alle Veranstaltungen im Schauspielhaus Salzburg (ausgenommen Sonderveranstaltungen und Premieren, nur bei Vorlage der SN-Card).

Kartenbuchung unter:

- office@schauspielhaus-salzburg.at

- über das Kartenbüro im Schauspielhaus Salzburg: Mo., Di., Mi., Fr.: 10 bis 14.30 Uhr, Do.: 10 bis 18 Uhr

- Tel.: +43 662 / 8085-85

Mehr Infos: www.schauspielhaus-salzburg.at