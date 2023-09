Urbanes Tanztheater: "Hip Hop goes Theatre"

Das erste Hip Hop Theaterfestival Österreichs findet am 29. und 30. September 2023 zum 15. Mal in der SZENE Salzburg statt. Sichern Sie sich Karten für das urbane Tanztheater zum SN-Card-Vorteilspreis!

"Hip Hop goes Theatre" ist dabei mehr als ein Event oder ein Theaterabend, es repräsentiert die kreative Kraft einer jungen urbanen Kultur, fördert ihre österreichischen Vertreter und präsentiert internationale Top-Acts aus der Sparte Hip Hop Tanz Theater. Insbesondere das junge Publikum findet durch das Festival "Hip Hop goes Theatre" seinen Weg ins Theater.

Das jährlich stattfindende und international besetzte Festival wird seit 2013 in einem Wechsel zwischen nationaler und internationaler Ausrichtung veranstaltet. Im Jahr 2020 wurde "Hip Hop goes Theatre" coronabedingt als Livestream abgehalten.

Die Vorstellungen finden in diesem Jahr am Freitag, 29. September und am Samstag, 30. September 2023 jeweils von 19.30 bis 21.15 Uhr in der SZENE Salzburg statt.

Mit dabei sind:

Cie Junior Bosila (Frankreich/Griechenland)

Power Revolve (Österreich/Deutschland)

Mars the Unpredictable (Villach)

Chris Cross (Salzburg)

Alicia Kidman (London/Salzburg)

Potpourri (Salzburg/Wien)

Das Streetdance Center Salzburg.





SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt für die ersten 50 Tickets (die ersten 25 Tickets pro Vorstellungstermin).

Bestellungen: online unter www.hhgt.at mit dem Rabattcode SN23_BBXH20

Solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos:

Tel.: +43 650 / 8004300 oder online unter www.hhgt.at