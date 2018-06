Sommerszene Salzburg

Die Szene Salzburg lädt vom 5. bis 16. Juni zu einem Fest der Bühnenkünste und präsentiert dreizehn Produktionen, von denen elf zum ersten Mal in Österreich zu sehen sind.

An den zwölf Festivaltagen erwartet Sie ein vielfältiges Programm: Die Dänin Mette Ingvartsen eröffnet mit to come (extended) das Festival, bei dem fünfzehn Tänzer die Verbindungen von Sexualität, Macht und Körperpolitik auf lust- und freudvolle Weise aufzeigen. Der indonesische Star-Choreograph Eko Supriyanto, der schon mit Madonna getanzt hat, gastiert mit seinem Stück Balabala erstmals in Österreich. Darin überträgt er männliches Kriegstanz-Bewegungsvokabular auf fünf indonesische Tänzerinnen. Ebenfalls nur Frauen stehen bei Magnificat von Marta Górnicka auf der Bühne. Die polnische Regisseurin inszeniert einen 23-köpfigen Chor, der dem traditionellen Frauenbild den Kampf ansagt.

Das ganze Programm unter www.szene-salzburg.net

SN-Card-Inhaber erhalten beim Vorverkauf im Szene-Kartenbüro (Anton Neumayr Platz 2) 20% Rabatt auf den Normalpreis. Info-Telefon: +43 662 / 843448-25.

