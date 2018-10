Spannende Stücke im kleinen Theater

Das Theater in der Schallmooser Hauptstraße in Salzburg feiert im Oktober einige Premieren.

"Halbe Wahrheiten", die Erfolgskomödie von Alan Ayckbourn, spielt mit Verwechslungen und Verwirrungen auf höchstem Humor- und Theaterniveau. Mit Anita Köchl, Sonja Zobl, Volker Wahl und Stefan Wunder. Regie: Caroline Richards. Die theaterachse zeigt "Der Weibsteufel", das berühmte Volksstück von Karl Schönherr, in dem eine Frau zwei Männer gegeneinander ausspielt. Anita Köchl begeistert in ihrem Komödienmonolog "Shirley Valentine" und zeigt die Verwandlung einer ungeliebten Hausfrau und Mutter in einen lebenslustigen, verliebten Menschen.

Weiters am Programm stehen "Liiibe!"( mit Judit Brandstätter, Jurek Milewski und Wolfgang Kandler), "Der Herr Karl" mit Fritz Egger sowie Edi Jäger & Co in "Pubertät". Für kabarettistische Highlights sorgen Christine Rothacker mit "Auslaufmodell 4.0", Joesi Prokopetz mit "Querfeldein oder Pferde können nicht laufen", Edi Jäger mit "Wenn Frauen fragen", Rudi Schöller mit "Vormärz spricht" und Mario Lucić mit "Adoleszenz". Musikalisch unterhalten die allseits beliebten "Perlen & Poeten".

Und wieder gibt es den legendären Tagebuch Slam. Anmeldungen zum Mitmachen an E-Mail: diana@liebestagebuch.at

Programmvorschau:

• "Christine Rothacker": 10. Oktober, 20 Uhr

• "Pubertät": 11. Oktober, 20 Uhr

• "Shirley Valentine": 12. Oktober, 20 Uhr

• "Halbe Wahrheiten": 13., 25. Oktober, 20 Uhr; 14. Oktober, 19 Uhr

• "Der Weibsteufel": 17., 18., 26., 27. Oktober, 20 Uhr

• "Joesi Prokopetz": 19. Oktober, 20 Uhr

• "Wenn Frauen fragen": 21. Oktober, 19 Uhr

• "Liiiebe!": 24. Oktober, 20 Uhr

• "Perlen & Poeten": 28. Oktober, 19 Uhr

• "Rudi Schöller": 31. Oktober, 20 Uhr

• "Der Herr Karl": 2. November, 20 Uhr

• "Tagebuch Slam": 3. November, 20 Uhr

• "Mario Lucić": 4. Novembe

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - gültig für die Vorstellung von "Halbe Wahrheiten" am 25. Oktober um 20 Uhr im kleinen theater.

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel.: +43 662 / 872154

office@kleinestheater.at

www.kleinestheater.at



Quelle: SN