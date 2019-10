Der Weber Original Store und die Weber Grill Academy Salzburg in Hallwang laden am Dienstag, dem 26. November, um 19 Uhr zum Meet & Grill mit Extremsportler Wolfgang Fasching.

10.000 Kilometer nonstop mit dem Rad in 21 Tagen durch Russland fahren, den Mount Everest besteigen, das Race Across America - das härteste Radrennen der Welt - dreimal gewinnen oder in unter 14 Tagen von Gibraltar zum Nordcap radeln? Wolfgang Fasching hat alle diese Herausforderungen gemeistert - dank seiner einzigartigen mentalen Stärke. Fasching's Impulsvorträge faszinieren & motivieren gleichermaßen.

In seinen mitreißenden Keynotes behandelt der Motivationstrainer Wolfgang Fasching die Themen Motivation, mentale Stärke, Vision, Zielsetzung und Zielerreichung praxisnah und eindrucksstark. Der Einsatz von beeindruckendem Fotomaterial seiner extremen Abenteuer in vielen Teilen der Welt lässt seine Zuhörer teilhaben an jenen dramatischen Momenten, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden!

Außerdem verrät Wolfgang Fasching in seinem Vortrag seine ganz besondere Verbindung zum Thema Grillen.

Die Teilnehmer dürfen sich auf einen spannenden Vortrag von Wolfgang Fasching und ein Drei-Gänge-Menü von Weber Grillmeister Wolfgang Faistauer freuen - Getränke sind im Eintrittspreis inkludiert.

Telefonische Anmeldung: +43 662 / 42 47 61

Mehr Infos finden Sie hier

