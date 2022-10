Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit, diese beiden Kultbands bringen am 18. April 2023 in einem Doppelkonzert ihre bekanntesten Songs in der Salzburgarena auf die Bühne - ein dreistündiges Fest für alle Fans der 80er! Jetzt Tickets sichern!

Es erwarten uns zwei herausragende deutsche Bands, deren Alben sich bereits seit Generationen in den Schränken zahlreicher Musikliebhaber befinden. Es wird eine Achterbahn der Gefühle von "Skandal im Sperrbezirk" bis "Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)" - die Bühne wird mal zur Partymeile und mal zu einem Ort voller Romantik. Hier treffen die größten Hits auf die schönsten Balladen! "Ich ziehe meine Rock'n Roll-Schuhe nicht aus!"… Diese Zeile aus dem gleichnamigen Song der Spider Murphy Gang sagt eigentlich alles: Sie sind immer noch da! Und nicht nur das - sie sind besser als je zuvor! Die Veröffentlichung von Hits wie "Skandal im Sperrbezirk" ist nun schon mehr als 25 Jahre her, aber die Live-Konzerte der Band sind immer noch packende Performances einer exzellenten Band, die den Rock'n Roll im Blut hat - und in den Fingern. Die Musik der Münchener Freiheit löst eine besondere Anziehungskraft aus. Ihr Reiz ist bis heute ungebrochen und stark genug, auch die Herzen der kommenden Generation zu erobern. Songs wie "Oh Baby", "SOS", die Superhits "Ohne Dich", "Tausendmal Du" oder das symphonische Meisterwerk "So lang' man Träume noch leben kann" stehen in nahezu jedem CD-Schrank der Republik. Mehr Infos: www.cofo.at SPIDER MURPHY GANG & MÜNCHENER FREIHEIT

3 Stunden alle Hits - live

Dienstag, 18. April 2023

Salzburgarena



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Kartenreservierung bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.

