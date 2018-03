"Srebrenica" im Schauspielhaus

Koproduktion mit Bauern helfen Bauern: In einem einmaligen Rechercheprojekt wird die Geschichte von Hasan Nuhanović, der im Bosnienkrieg seine Familie verlor, auf die Bühne gebracht.

Vergangenen November verurteilte das UN-Kriegsverbrechertribunal den General der Armee der Republika Srpska, Ratko Mladić, zu lebenslanger Haft unter anderem wegen Völkermordes und Vertreibung der bosniakischen Bevölkerung im Zuge des Genozids in Srebrenica 1995. Unter seiner Führung wurde das größte Massaker in Europa nach Ende des Zweiten Weltkriegs verübt - etwa 8000 bosniakische Zivilisten wurden ermordet, auch die Familie von Hasan Nuhanović. Er flüchtete mit seinen Eltern und seinem Bruder in die vermeintliche Sicherheit der UN-Schutzzone Srebrenica. Doch als die bosnischen Serben die Stadt einnahmen, überließ die Blauhelm-Truppe "Dutchbat" den Serben ohne jeden Widerstand die Schutzzone. Nach dem Krieg verklagte Nuhanović die Niederlande, weil deren Blauhelmsoldaten sogar die Auslieferung ihrer bosniakischen Angestellten nicht verhindert hatten und erhielt recht. Seine Erlebnisse im Krieg schrieb Hasan Nuhanović unter dem Titel "The Last Refuge" nieder. Regisseur Peter Arp hat seine Geschichte für das Theater adaptiert und bringt diese nun mit dem Ensemble des Schauspielhauses aus die Bühne. Gemeinsam mit Bauern helfen Bauern hat das Team des Schauspielhauses die Orte des Geschehens besucht, mit Zeugen und Überlebenden gesprochen und die eigenen Erfahrungen dokumentiert.

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf ihre Eintrittskarte - gültig für die Vorstellung von "Srebrenica" am Samstag, 31. März 2018 um 19 Uhr.

Kartenbuchung unter:

office@schauspielhaus-salzburg.at

Tel.: +43 662 / 8085-85

www.schauspielhaus-salzburg.at

(SN)