Start in den Herbst

"Liiiebe!", die neue Komödie vom Theater Miluna, bringt Judith Brandstätter, Jurek Milewski und Wolfgang Kandler auf die Bühne des kleinen theaters.

Die alten Schulfreunde Milt und Harry treffen sich nach langer Zeit wieder. In Harrys Leben ist alles schiefgelaufen. Bei Milt hingegen läuft es bestens, wenn er nicht mit Ellen verheiratet wäre. Da kommt er auf die glorreiche Idee, Harry mit seiner Frau zu verkuppeln, um diese loszuwerden.

Daniela Meschtscherjakov brilliert in ihrer Ein-Frau-Komödie "Mondscheintarif" von Ildikó von Kürthy. Ein Stück voller Lust, Romantik, Blamagen und Humor.

Für kabarettistische Highlights mit neuen Programmen sorgen Clemens Maria Schreiner mit "Immer ich", Andrea Limmer mit "Das Schweigen der Limmer", Michael Hufnagl mit "Abend mit einem Mannsbild" und Vitus Wieser mit "Gangster". Der beliebte Salzburger "Magic Slam" geht in die vierte Runde. Fünf Magier treten im Wettstreit gegeneinander an. Wer den Abend gewinnt, entscheidet das Publikum.

Programmvorschau:

• "Clemens Maria Schreiner": 20. September, 20 Uhr

• "Magic Slam": 21. September, 19.30 Uhr

• "Mondscheintarif": 22., 23. September, 20 Uhr

• "Liiiebe!": 26. September, 6. Oktober, 20 Uhr, 30. September, 7. Oktober, 19 Uhr

• "Andrea Limmer": 28. September, 20 Uhr

• "Michael Hufnagl": 4. Oktober, 20 Uhr

• "Vitus Wieser": 5. Oktober, 20 Uhr

SN-Card-Vorteil:

SN-Card Inhaber erhalten für die Vorstellung von "Liiiebe!" am 7. Oktober 2018 um 19 Uhr eine Ermäßigung von 20 Prozent.

Karten & Infos:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 872154

www.kleinestheater.at

