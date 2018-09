Über 20 Jahre Tournee-Erfahrung und mehr als eine Million Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen! Und die Erfolgs-Story von The Original USA Gospel Singers geht weiter - einer der besten Gospelchöre der Welt!

Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan. Die afroamerikanische Gospel-Gruppe mit Live-Band und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospel-Kultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte. Von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland. Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude.

The Original USA Gospel Singers & Band

Montag, 17.12.2018, 20.00 Uhr

SZENE/republic

Anton Neumayr Platz 2, 5020 Salzburg

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf (limitiertes Kartenkontingent, solange der Vorrat reicht).

Tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, Raiffeisenkassen, im SN-Foyer bei Vorlage der SN-Card und online hier

Mehr Infos:

Tel.: +43 1 / 96 0 96 2 34

www.showfactory.at

Quelle: SN