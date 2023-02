Theater am Dürrnberg

Die Theatergruppe am Dürrnberg präsentiert ab März die Krimikomödie "Stankovic und die Faschingsleich" in bayerischer Mundart in drei Akten: Eine "Mordsgaudi" im wahrsten Sinne haben alle Beteiligten in dieser krachenden Komödie - bis auf den Boandl, denn der ist auf der Strecke geblieben.

Wenn er eines natürlichen Todes gestorben ist, warum versucht dann jemand, seine Leiche beiseitezuschaffen? Der Dorfpolizist möchte am liebsten einfach ins Bett, aber da macht ihm Kommissar Stankovic einen gehörigen Strich durch die Rechnung - wie auch den anderen Faschingsbesuchern, die immer verdächtiger werden, denn eine Mordswut hatten viele. Flyer-Download SN-Card-Vorteil:

Sie bezahlen für folgende Vorstellungstermine den ermäßigten Preis von 10 Euro (statt 12 Euro): Sonntag, 5. März 2023 um 18.00 Uhr

Donnerstag, 16. März 2023 um 19.30 Uhr

Samstag, 18. März 2023 um 18.00 Uhr

Ort: Turnsaal der Volksschule Bad Dürrnberg (Rupertusplatz, 5422 Bad Dürrnberg) Freie Sitzplatzwahl! Kartenreservierung mit Kennwort "SN-Card":

Telefon: +43 677 / 614 705 15 (Montag-Samstag: 14 bis 17 Uhr).

