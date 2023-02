Theater, Kabarett und mehr

SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungen im kleinen theater 20% Rabatt auf den Ticketpreis.

"Oh Gott, warum gerade ich" ist eine Komödie über jemand, der unfreiwillig heilig wird. In "Fettes Schwein" wird die Beziehung zu einer "Traumfrau" auf die Probe gestellt. "Der Lawinenauslöser", bringt witzig-absurde Situationen (mit Judith Brandstätter und Jurek Milewski). "Kunst" (mit Edi Jäger, Georg Clementi und Volker Wahl) setzt eine Männerfreundschaft außer Kraft und ein komödiantisches Feuerwerk in Gang. Kabarettistische Highlights servieren Helmut Frauenlob ("Künstlich"), Pepi Hopf ("Alles bleibt anders"), Edi Jäger ("Wenn Frauen fragen"), Markus Koschuh ("Wohnmacht"), Elli Bauer, Egger & Pillinger sowie Peter Blaikner & Band mit "Wos woas denn i".

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt - gültig für die Vorstellungen von "Fettes Schwein" am 1. und 2. März, für "Der Lawinenauslöser" am 5. März und für "Wos woas denn i" am 18. März.

Vorstellung Datum Uhrzeit ""Fettes Schwein" 1., 2. März 19.30 Uhr "Der Lawinenauslöser" 5., 9., 10. März 19.30 Uhr "Helmut Frauenlob" 11. März 19.30 Uhr "Pepi Hopf" 12. März 19.30 Uhr "Markus Koschuh" 16. März 19.30 Uhr "Wos woas denn i" 17., 18. März 19.30 Uhr "Egger & Pillinger" 19. März 19.30 Uhr "Oh Gott, warum gerade ich?" 22., 23. März, 14., 15. April 19.30 Uhr "Elli Bauer" 24. März 19.30 Uhr "Kunst" 25. März 19.30 Uhr "Wenn Frauen fragen" 31. März 19.30 Uhr

Karten:

Kartenbüro des kleinen theaters

Schallmooser Hauptstr. 50

Tel. +43 662 / 872154



Infos und Programm unter: www.kleinestheater.at

