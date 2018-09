Ticket Vorteil bei den Kinderfestspielen

Kinderfestspiele starten Ende September mit DER NUSSKNACKER in die Saison: am Wochenende 29./30. September 2018 samstags um 14 & 16 Uhr und sonntags um 11/13/15 & 17 Uhr

Im weltberühmten Ballett von Tschaikowsky bekommt Clara von ihrem Patenonkel einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht träumt sie von einer Schlacht der vom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mäusekönigs. Mit ihrer Hilfe siegt der Nussknacker, der sich danach in einen Prinzen verwandelt und mit ihr in das Reich der Süßigkeiten reist. Dabei geht es über den Tannenwald zum Schloss Zuckerburg, wo die dort residierende Zuckerfee zu Ehren ihrer Gäste ein Fest veranstaltet. Zuletzt erwacht Clara aus ihrem Traum...

"Musik ist für mich eine große Inspirationsquelle, diese möchte ich weitergeben. Kinder sind offen und neugierig, deshalb musizieren wir so gerne für sie und legen jährlich ein Abo für Familien auf," sagt Elisabeth Fuchs, die die Philharmonie Salzburg in allen Konzerten selbst dirigiert.

Klassik für die ganze Familie

Von September 2018 bis März 2019 5 Termine

- Der Nussknacker

- Bach für Kids

- Mexikanische Weihnacht

- Le Nozze di Figaro

- Hollerstauden

Große Universitätsaula, Salzburg

Alle Termine und Karten: www.kinderfestspiele.com

Einzelkarten (12 € Kinder & Erwachsene: 21 €)

im Abo günstiger

Kinder: 45 € Kinder & 78,75 € Erwachsene

Quelle: SN