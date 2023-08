2024 geht die Hommage an die "Queen of Rock" erneut auf große Tournee und würdigt das einzigartige Lebenswerk einer der bedeutendsten Künstlerinnen der letzten Jahrzehnte! Sichern Sie sich jetzt Karten für die Erfolgsshow am 16. April im Festspielhaus Salzburg!

BILD: SN/SN_STARS IN CONCERT Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_STARS IN CONCERT Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_STARS IN CONCERT Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_DOMINIK GRUSS Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_STARS IN CONCERT Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_DOMINIK GRUSS Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_SVEN DARMER Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_DOMINIK GRUSS Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner. BILD: SN/SN_STARS IN CONCERT Verblüffend nah am Original: Dorothea „Coco“ Fletcher als Tina Turner.

Ein Highlight unter den musikalischen Biographien und ein Muss für alle Tina-Turner-Fans, die das bewegte Leben der Ausnahmekünstlerin mit all ihren großen Hits noch einmal hautnah und live erleben wollen: "Simply The Best - Die Tina Turner Story" schildert mit viel Live-Musik und beeindruckende Szenen das Leben der Ausnahmekünstlerin und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte: Von Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von "James Bond 007 - Goldeneye" Mitte der 90er. Mehr Infos: https://www.cofo.at/events/simply-the-best.html Simply The Best - Die Tina Turner Story

Dienstag, 16. April 2024

20.00 Uhr

Festspielhaus Salzburg.

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf. Tickets erhältlich bei allen bekannten oeticket-Vorverkaufsstellen, Raiffeisenkassen und online hier.