Erleben Sie am Mittwoch, 22. Februar ab 19.30 Uhr einen spannenden Abend mit zwei druckfrischen Büchern der österreichischen Autorinnen Milena Michiko Flašar und Raphaela Edelbauer - moderiert von Lily Dittelbacher und Tomas Friedmann im Literaturhaus Salzburg.

In Wien und in Japan spielen die neuen Romane der beiden österreichischen Autorinnen. Raphaela Edelbauer begibt sich in "Die Inkommensurablen" ins Zentrum der K.-u.-k.-Monarchie Ende Juli 1914. Unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs begegnen sich dort drei junge Menschen.

In "Oben Erde, unten Himmel" von Milena Michiko Flašar gewinnt die einsame Suzu, Reinigungskraft für Leichenfundorte, durch ihren skurrilen Job wieder Lebensfreude und soziale Kontakte.

Die beeindruckenden Bücher werden im Literaturhaus Salzburg am Mittwoch, 22. Februar 2023, um 19.30 Uhr in Lesung und Gespräch vorgestellt.

Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier.



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten einen ermäßigten Eintrittspreis (8 Euro statt 10 Euro).

Infos & Kartenreservierung:

Literaturhaus Salzburg

Strubergasse

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 422 411

https://literaturhaus-salzburg.reservix.at/p/reservix/group/424111



Über die SN-Card