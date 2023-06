Das kleine theater im Juli

Erleben Sie Komödie, Kabarett und Theater im kleinen theater Salzburg. SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungstermine 20% Rabatt.

Zum Abschuss der diesjährigen höchst erfolgreichen Theatersaison gibt es die Uraufführung des Stückes "Die Zeit, die noch bleibt" des jungen Salzburgers Tobias Zeliss. Der Autor und Regisseur führt uns in die Zerrissenheit einer oberflächlich harmonischen Familie, in der nichts so ist, wie es scheint. Zwei Brüder, die nichts Brüderliches verbindet, eine Ehefrau, die der moralischen Misere ihres Mannes ausgeliefert ist, ein Vater, der sich abwendet. Eine Geschichte, die uns von einer Überraschung in die nächste wirft. Mit: Laura Trunkenpolz, Fiona Költringer, Gregor Egger, Lea Raffler, André Herzog & Christoph Killinger.

Programvorschau (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):

"Die Zeit, die noch bleibt" 7., 9., 12., 13. 14. Juli

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf die Vorstellungen "Die Zeit, die noch bleibt" am 9., 12., 13. und 14. Juli - auf die Tickets im Vorverkauf.

Karten sind erhältlich im Kartenbüro des kleinen theaters: Schallmooser Hauptstraße 50, Tel. +43 662 / 872 154.

Mehr Infos: www.kleinestheater.at