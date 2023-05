Das kleine theater im Juni

Erleben Sie Komödie, Kabarett und Theater im kleinen theater Salzburg. SN-Card-Inhaber:innen genießen auf ausgewählte Vorstellungstermine 20% Rabatt.

Das Theaterstück "Ein bescheidenerer Vorschlag", ausgezeichnet mit dem Nestroypreis 2022, ist auf Gastspiel im kleinen theater! Ein mittelalterliches Spiel, bei dem alles erlaubt ist - oder auch nicht. In "Alle guten Dinge sind Drei" genießen Stefanie und Sascha die Freiheiten einer offenen Beziehung. Da wird Stephanie schwanger. Die Komödie "Kunst" setzt ein komödiantisches Feuerwerk in Gang. Kabarettistische Highlights servieren Markus Koschuh mit "Wohnmacht", der Blonde Engel mit seinem "Codex Angeli", das "Bio-Humorlabor!" sowie Edi Jäger ("Es ist nur eine Phase, Hase" und "Wenn Frauen fragen"). Die Altstars der Neuen Volksmusik "Aniada a Noar" und der Singer-Songwriter Jimmy Schlager runden das Programm musikalisch ab.

Programvorschau (Beginn jeweils um 19.30 Uhr):

"Alle guten Dinge sind Drei" - 1. Juni

"Markus Koschuh" - 2. Juni

"Ein bescheidenerer Vorschlag" - 3. Juni

"Das Bio-Humorlabor!" - 9. Juni

"Es ist nur eine Phase, Hase" - 10. Juni

"Tagebuch Sam" - 16. Juni

"Kunst" - 17. Juni

"Aniada a Noar" - 22. Juni

"Blonder Engel" - 23. Juni

"Jimmy Schlager" - 29. Juni

"Wenn Frauen fragen" - 1. Juli



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt - gültig für die Vorstellungen von "Markus Koschuh" am 2. Juni, "Ein bescheidenerer Vorschlag" am 3. Juni, für "Aniada a Noar" am 22. Juni und für "Jimmy Schlager" am 29. Juni.

Karten sind erhältlich im Kartenbüro des kleinen theaters: Schallmooser Hauptstraße 50, Tel. +43 662 / 872 154.

Mehr Infos: www.kleinestheater.at