Peter Blaikner hat die wahre und unglaubliche Geschichte der Virginia Hill, gespielt von Kerstin Raunig, zu einem musikalischen Theaterstück gemacht, die Musik stammt von Konstantin Wecker und dem Autor. Ein spannender Theaterabend voll mit Sex and Crime, mit Liebe und einer großen Portion Witz.

Virginia Hill (1916-1966), aus ärmlichsten Verhältnissen, arbeitet sich mit Sex-Appeal, Dreistigkeit und Entschlossenheit hinauf in die höchsten Kreise der Cosa Nostra, der amerikanischen Mafia. Bei einem Skikurs in Sun Valley verliebt sie sich in den österreichischen Skilehrer Hans Hauser von der Zistelalm am Gaisberg, bricht mit der Mafia, heiratet Hauser und zieht mit ihm nach Salzburg. Doch ihre Vergangenheit ist noch sehr lebendig …

Termine:

• Freitag, 16. November 2018, 19.30 Uhr, K.U.L.T. in Hof

• Samstag, 17. November 2018, 19.30 Uhr, K.U.L.T. in Hof

Mehr Infos: www.kult-hof.at bzw. www.blaikner.at

