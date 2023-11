DAS erfolgreichste junge Vokalensemble aus Großbritannien ist zum ersten Mal in Salzburg zu hören - Dienstag, 21. November 2023, 19.30 Uhr, Große Aula der Universität Salzburg.

Das Programm After Silence wurde zum 15-jährigen Jubiläum des Ensembles während der Pandemie entwickelt. Der Titel geht auf ein Zitat von Aldous Huxley zurück: Von reinem Empfinden zum Empfinden von Schönheit, von Lust und Schmerz und der mystischen Ektase des Todes - alle Dinge, die für den menschlichen Geist essenziell und profund sind, können nicht ausgesprochen, sondern nur erlebt werden. Der Rest ist immer und überall Stille. Nach der Stille ist Musik am ehesten geeignet das Unaussprechliche auszusprechen. VOCES8 nimmt uns auf eine Reise ihrer Entwicklung durch die Musik von Bach bis Mahler, von Monteverdi bis Britten und Ešenvalds.

The singing of VOCES8 is impeccable in its quality of tone and balance. They bring a new dimension to the word "ensemble' with meticulous timing and tuning.

(Gramophone Magazine)

VOCES8: After Silence

Dienstag., 21. November 2023

19.30 Uhr

Große Aula der Universität Salzburg

Karten: von 42 bis 66 Euro (Studierende zahlen 15 Euro)

Infos und Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum

Theatergasse 2

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873154

Mail: tickets@mozarteum.at

https://tickets.mozarteum.at/SelectSeats?ret=2&e=3761