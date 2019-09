Es war ein langer, schöner Sommer in Salzburg. Die Basketballunion hat diese vermeintliche Pause genutzt, um sich auf die anstehende Saison in der neuformierten "Basketball Zweite Liga" vorzubereiten. Punktuelle Verstärkungen im Kader sprechen eine klare Sprache: man will in die Playoffs!

"Die Fans in Salzburg können sich auf temporeiche Matches freuen!", so BBU-Obmann Dusko Stojakovic. Damit möglichst viele Basketballfans die Salzburger Truppe unterstützen, bietet die BBU Salzburg auch heuer wieder in Kooperation mit den "Salzburger Nachrichten" ermäßigte Saison- und Tagestickets an. Aktuelle Informationen:

http://www.bbu-salzburg.at SN-Card-Vorteil:

• Zu Saisonbeginn Rabatt auf die Jahreskarte inkl. Play-Off (statt 30,- EUR nur 20,- EUR / statt 20,- EUR nur 10,- EUR)

• Während der gesamten Saison 1:1 Vorteil auf die Tagestickets (das zweite bzw. das jeweils günstigere Ticket ist gratis)