Alle Jahre wieder werden Erinnerungen wach: Weihnachten, so schön, wie es früher einmal war. Nehmen Sie teil an einer außergewöhnlichen Weihnachtsgala im Hotel Heffterhof am 16. oder 17. Dezember! Erleben Sie himmlische Weihnachten!

Erleben und genießen Sie im Hotel Heffterhof das besondere Ambiente für Weihnachts- und Firmenfeiern, Team-Building-Events, Jubiläumsfeiern, Taufen oder die Agape. Regionale und saisonale Schmankerln aus der mit dem AMA-Gastrosiegel ausgezeichneten Küche runden Ihre unvergessliche Veranstaltung ab. Weihnachtsgala

Im Schein des Kerzenlichts erleben Sie einen besonderen Abend mit Familie, Freunden oder Kolleg:innen! Das Ambiente der Weihnachtsgala ist stilvoll. Die Show einzigartig. Die Kulinarik ausgezeichnet. Termine Weihnachtsgala:

Freitag, 16., oder Samstag, 17. Dezember 2022

Beginn: 18 Uhr

Hotel Heffterhof Inklusivleistungen: Weihnachtsempfang auf Winterterrasse (warm & herzhaft)

Show

Weihnachtslieder

4-Gang-Weihnachtsmenü

Getränke

Kaffee

Weihnachtsgeschenk

SN-Card-Vorteil:

10% Rabatt für die Weihnachtsgala (gültig auch für Ihre Begleitpersonen) sowie ein Give-away gratis. Regulärpreis: 97 Euro pro Person. 1 Tisch pro SN-Card buchbar (maximal 10 Gäste pro Tisch). Infos & Kontakt:

Hotel Heffterhof Salzburg

Maria-Cebotari-Straße 1-7

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 / 64 19 96

office@heffterhof.at

www.heffterhof.at/feiern Reservierung notwendig!

