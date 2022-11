"Vorhang auf!", heißt es am 1. Dezember, wenn das Winterfest 22 seine Circuszelte in Salzburg öffnet. Mit ihrem wilden Paletten-Ballett eröffnet die Schweizer Compagnie FahrAwaY dieses Jahr das Festival im Volksgarten.

Danach nimmt Sie das belgische Duo Circus Ronaldo in "Sono io?" mit auf eine emotionale Reise voller Poesie und Humor. In der Szene kombinieren Michael Zandl, David Eisele und Kolja Huneck in "Sawdust Symphony" ihre Leidenschaft für Handwerk, Holz und Circusartistik. Als Experte für Comedy bringt Jamie Adkins mit "Circus Incognitus" eine brillante Show mit nach Salzburg.

Mit "Les Dodos" hat die junge, französische Compagnie Le P'tit Cirk ein feinsinniges Stück im Gepäck, untermalt von Live-Musik und gespickt mit spektakulärer Akrobatik am Boden sowie in der Luft.

Programminfos unter www.winterfest.at

SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - limitiertes Kartenkontingent für folgende Vorstellungstermine:

Zirkus FahrAwaY (Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, Volksgarten)

Sawdust Symphony (Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr, Szene Salzburg)

Circus Ronaldo (Donnerstag, 15. Dezember, 18 Uhr, Volksgarten)

Jamie Adkins (Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, Szene Salzburg)



Tickets telefonisch unter +43 662 / 43 34 90 oder an der Winterfestkassa im EUROPARK (bei Vorlage der SN-Card). Solange der Vorrat reicht.

Über die SN-Card