Winterfest 2023

Erleben Sie das Festival für neuen Circus live vom 29. November 2023 bis 7. Jänner 2024 im Volksgarten Salzburg und sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card 20% Rabatt auf ausgewählte Veranstaltungstermine im Vorverkauf!

In der heurigen Edition kehrt das Winterfest wieder zu seiner langjährigen Tradition zurück und macht den Volksgarten zum Herzstück des Festivals. In über sechs Wochen Winterfest können Sie eine spannende, hochkarätige Auswahl aus der Welt des Cirque Nouveau genießen. Außerdem bereichert dieses Jahr das beliebte Spiegelzelt mit seinem prunkvollen, historischen Charme wieder das Festivalgelände und wird zur Bühne für Konzerte, Tanzabende, DJs und mehr.

Die schwedische Compagnie Cirkus Cirkör reist zur Premiere am 29. November an und spannt in "Knitting Peace" ihre Stricknetze im großen Theaterzelt zu einer bezaubernd-mystischen Show mit Livemusik.

Die verrückt-charmanten Artisten von Cirque La Compagnie erzählen in "Pandax" ebenfalls musikalisch begleitet mit origineller Akrobatik die kuriose Geschichte von fünf Brüdern.

In der zweiten Festivalhälfte erwartet das Publikum ein Wiedersehen mit alten Bekannten: The 7 Fingers sind zurück! Sie verwandeln in "Duel Reality" Shakespeares Meisterwerk "Romeo & Julia" in ein modernes Duell der Circuskünste.

Im Circusrund von Circo Zoé nebenan entsteht bei "Deserance" ein Circuserlebnis zwischen Traum und Wirklichkeit, ein Stück, mit dem das Publikum in eine poetische Reise durch Stimmungswelten eintaucht.

Programminfos unter www.winterfest.at



SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 20% Rabatt auf die Karten im Vorverkauf - limitiertes Kartenkontingent für folgende Vorstellungstermine 2023:

• Cirkus Cirkör "Knitting Peace": Kategorie B (Dienstag, 30. November, 20.30 Uhr)

• Cirque La Compagnie "Pandax" (Dienstag, 5. Dezember, 18.00 Uhr)

• The 7 Fingers "Duel Reality": Kategorie B (Donnerstag, 21. Dezember, 20.30 Uhr)

• Circo Zoé "Deserance" (Mittwoch, 27. Dezember, 18.00 Uhr)



Tickets telefonisch unter +43 662 / 88 75 801 oder an der Winterfestkassa im Europark (bei Vorlage der SN-Card).

Solange der Vorrat reicht.