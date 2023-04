Österreichs größte Zaubershow

Lassen Sie sich in die Welt der modernen Zauberei entführen und tauchen Sie mit Fab Fox in die atemraubende Showzauberei ein. Jetzt rabattierte Tickets für "Fabulous" - die neue Zaubershow - am 28. Jänner 2024 in der Salzburgarena sichern!

BILD: SN/JOLLY SCHWARZ Fab´s Shows verbinden Geschicklichkeit mit einer Prise Humor und sind ein einzigartiges Erlebnis. Erleben Sie Fab als Zauberer in Salzburg und ganz Österreich!

Ein junger Niederösterreicher wandelt auf den Spuren von Harry Houdini und David Copperfield. Mit erst 23 Jahren hat Fabian Blochberger alias FAB FOX aus Krumbach in Niederösterreich das geschafft, wovon viele träumen: eine eigene fulminante Zaubershow, die sich mit den großen Vorbildern in Las Vegas messen kann. Und tatsächlich spielt "FABULOUS" nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit alle magischen Stückerl. Gezeigt werden Nummern, die es so noch nie auf heimischen Bühnen zu bestaunen gab: Ein echtes Flugzeug erscheint blitzartig auf der Bühne, Zuseher:innen werden durch Raum und Zeit teleportiert und der Künstler verblüfft mit scheinbar unmöglichen Vorhersagen. Magischer Höhepunkt ist ein lebensgefährlicher Feuerstunt, der wohl auch den legendären Harry Houdini ins Schwitzen gebracht hätte. Fab Fox - "Fabulous" | Arena Tour 2024

Sonntag, 28. Jänner 2024

18 Uhr

Salzburgarena SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten 10% Rabatt auf die Tickets im Vorverkauf für die Zaubershow "Fab Fox - Fabulous". Kartenbestellungen bei allen oeticket-Vorverkaufsstellen und online hier Mehr Infos: www.fabfox.at