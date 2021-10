Exklusive Vorpremiere am Donnerstag, 11. November mit Aksel Lund Svindal live im Dieselkino Bruck! Nach seinem schweren Sturz in Kitzbühel entscheidet sich der norwegische Ex-Skistar seine Karriere trotz möglicher Folgeschäden fortzusetzen. Diese Dokumentation begleitet die letzten Saisonen von Aksel.

Am Donnerstag, 11. November, findet im Dieselkino Bruck ab 19 Uhr die exklusive Vorpremiere von "Aksel - The Story of Aksel Lund Svindal" statt (Filmstart ist um 20 Uhr). Im Saal gibt es ein Publikumsgespräch mit Aksel Lund Svindal und dem Filmteam vorab, im Foyer bietet sich die Möglichkeit für Fotos und Autogramme.

Inhalt:

In seiner außergewöhnlichen Karriere konnte Skiass Aksel Lund Svindal in Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Weltcup 50 Siege einfahren. Der "Wikinger" ist bekannt für seine zahlreichen Comebacks nach Verletzungen, seine mentale Stärke und seinen Teamgeist.

Das Team von Field Productions hat ihn, seine Familie und das norwegische Skiteam von 2015 bis zu seinem Karriereende 2019 hautnah begleitet. Das Ergebnis ist eine sehr persönliche, emotionale und authentische Dokumentation - die einzige, die je über die Karriere des Norwegers gedreht wurde.

Zusätzlich wird unter allen Besuchern noch ein Paar Ski mit Bindung von Head mit der genauen Bezeichnung HEAD Supershape e-Speed inkl. PRD 12 GW" verlost.

Premierenempfang: 19.00 Uhr

Filmstart und Publikumsgespräch: 20.00 Uhr

Filminfos: www.dieselkino.at

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Eintritt auf die ersten 40 Tickets (nur solange der Vorrat reicht) - gültig für die Premiere am Donnerstag, dem 11. November 2021, im Dieselkino Bruck an der Großglocknerstraße.

Kartenreservierungen per E-Mail mit Angabe Ihrer SN-Card-Nummer an: karin.lassacher@sn.at

